Хоккеист Капризов сделал заявление из-за вылета «Миннесоты» из Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился своими эмоциями после вылета команды из Кубка Стэнли после первого раунда. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Миннесота» проиграла серию «Вегас Голден Найтс» со счетом 2-4. Шестой поединок, который состоялся в ночь на 2 мая, завершился поражением команды со счетом 2:3.

«Мы проиграли серию, это не здорово. Они сыграли хорошо, но мы уступили два матча в овертайме, а сегодня проиграли 2:3, хотя могли забить в конце. Это была хорошая и тяжелая серия. Не думаю, что «Вегасу» было легко нас пройти», — заявил Капризов.

Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.

В следующем раунде «Вегас» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». На «Востоке» обе пары второго раунда плей-офф уже определены. »Торонто Мэйпл Лифс» сразится с «Флоридой Пантерз», выбивший в первом раунде плей-офф «Тампу-Бэй Лайтнинг», в составе которой играют россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский. «Вашингтон Кэпиталз» с российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным сразится с »Каролиной Харрикейнз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Овечкин повторил редкое достижение в НХЛ.