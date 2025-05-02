Стала известна первая пара 1/4 финала Кубка Стэнли в Западной конференции

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.

Матч завершился со счетом 6:4, что позволило «Эдмонтону» выиграть серию с результатом 4-2. Его соперником в следующем раунде плей-офф станет «Вегас Голден Найтс», который ранее в тот же день также завершил свою серию против «Миннесоты Уайлд» с аналогичным результатом — 4-2.

Еще одна пара четвертьфинала пока не определена. «Виннипег Джетс» ведет в серии против «Сент-Луис Блюз» (3-2), а «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» сыграют седьмой матч в серии.

На «Востоке» пары второго раунда плей-офф уже определены. »Торонто Мэйпл Лифс» сразится с «Флоридой Пантерз», выбивший в первом раунде плей-офф «Тампу-Бэй Лайтнинг», в составе которой играют россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский. «Вашингтон Кэпиталз» с российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным сразится с »Каролиной Харрикейнз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Александр Овечкин повторил редкое достижение в НХЛ.