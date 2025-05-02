Карпин назвал самого влиятельного человека в списке своих контактов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал самого влиятельного человека из контактов в своем телефоне. Соответствующий вопрос был задан специалисту на турнире по паделу Bandeja Cup.

«Александр Валерьевич Дюков. Самый влиятельный — Александр Валерьевич», — заявил Карпин.

Александр Дюков — президент Российского футбольного союза (РФС).

19 марта сборная России под руководством главного тренера Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее был назван человек, от которого зависит возвращение России на международную арену.