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Российского теннисиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

20-летнего теннисиста Мокрова отстранили за стероиды
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ЦСКА

20-летний российский теннисист Алексей Мокров сдал положительную пробу на следы нандролона на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Египте. Об этом сообщает официальный сайт Международного агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Источник утверждает, что занимающий 1413-е место в мировом рейтинге россиянин сдал положительную пробу на метаболиты анаболического стероида нандролона в ноябре 2024 года. Инцидент произошел на турнире ITF в Шарм-эль-Шейхе. Мокров отстранен с января 2025 года. Также известно, что спортсмен не стал оспаривать эти санкции.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российский теннисист извинился за оскорбление судьи на турнире в Испании.

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