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Названы тренеры, которые могут возглавить «Динамо»

Тренер Силкин: «Динамо» мог бы возглавить кто-то из невостребованных россиян
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В России достаточно квалифицированных невостребованных специалистов, которые могли бы возглавить московское «Динамо». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин.

«Скажу так: среди наших ребят очень много невостребованных тренеров. Тот же Игорь Колыванов, Саша Бородюк. Они могли бы своим опытом поделиться», — считает Силкин.

В июне 2023 года на пост главного тренера «Динамо» был назначен чешский специалист Марцел Личка, до этого работавший в «Оренбурге». В первый же сезон он привел бело-голубых к бронзовым медалям чемпионата России. При этом до последнего тура москвичи боролись за золото, и для долгожданного титула им было достаточно не проиграть в заключительном туре «Краснодару». Однако «Динамо» проиграло 0:1.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) столичная команда досрочно лишилась шансов побороться за золото. За четыре тура до окончания розыгрыша «Динамо» набрало 47 очков и идет на пятом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. А роковым для Лички стало поражение от «Спартака» в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2, после которого «Динамо» завершило турнирный путь. В четверг, 1 мая, было объявлено об отставке Лички.

Ранее Мостовой заявил о готовность возглавить «Динамо».

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