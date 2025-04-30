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Бывший тренер сборной России оценил шансы «Динамо» на выход в финал КХЛ

Тренер Плющев: у «Динамо» есть шансы на выход в финал КХЛ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что у московского «Динамо» сохраняются шансы на выход в финал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на то, что команда проигрывает в полуфинальной серии «Трактору».

«Есть ли у «Динамо» шансы на выход в финал? Шансы есть всегда, в плей-офф все возможно. Многое будет зависеть от того, какие выводы сделает тренерский штаб, как выстроит игру у себя дома. Вопрос в том, кто лучше использует шанс. Команды равные, никаких разгромов нет. Все определит площадка», — сказал Плющев.

Челябинский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч состоится в Москве 2 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее стало известно, продолжит ли тренер московского «Спартака» работу с командой.

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