Кучеров номинирован на «Тед Линдсей Эворд»

Кучеров претендует на приз лучшего игрока сезона в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте объявила имена трех кандидатов на награду лучшему игроку сезона по результатам голосования профсоюза хоккеистов лиги — «Тед Линдсей Эворд».

Также в тройку попали игроки «Колорадо Эвеланш» — защитник Кайл Макар и нападающий Натан Маккиннон.

В активе россиянина 121 (37+84) очко в регулярном чемпионате, у Маккиннона — 116 (32+84). Макар стал самым результативным защитником сезона с 92 (30+62) баллами и показателем полезности »+27».

18 апреля сообщалось, что Кучеров в третий раз в карьере получил награду «Арт Росс Трофи».

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что Кучеров больше двух лет не может забить в Кубке Стэнли.