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«Были нюансы»: белорусский футболист заявил, что не чувствовал себя в России хорошо

Белорусский футболист Волков заявил, что не чувствовал себя хорошо в России
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Александр Вильф/РИА Новости

Белорусский футболист Захар Волков после возвращения в родную страну признался, что во время игры в России не чувствовал себя хорошо. Его слова приводит Football.by.

«Самое главное, что я себя чувствую хорошо морально. Вокруг меня хорошие люди, все довольны. Для меня это самое главное. Потому что был такой момент — я себя не очень хорошо в России чувствовал в моральном плане. Нет, с игровыми аспектами это не связано — были другие нюансы. А сейчас я вернулся домой — и у меня все хорошо», — заявил он.

В России футболист защищал цвета двух клубов — тульского «Арсенала» и подмосковных «Химок». Волков сыграл за «Химки» 55 матчей, а за тульский «Арсенал» — 12. В его активе 20 игр за сборную Белоруссии. После возвращения в марте 2025 года в Белоруссию он заключил рабочее соглашение с клубом «МЛ Витебск».

Сборная Белоруссии и белорусские клубы после начала специальной военной операции России на Украине не были отстранены от международных турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола (ФИФА), однако национальная команда проводит домашние матчи вне пределов страны.

Ранее в ЦСКА оценили судейство в матче со «Спартаком».

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