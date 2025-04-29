Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер назвал условие, при котором сезон «Зенита» можно считать неудачным

Р. Билялетдинов: сезон «Зенита» будет неудачным, если не возьмут два трофея
close
РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что петербургский «Зенит» должен брать два трофея в этом сезоне, чтобы сезон не был признан неудачным.

«Если «Зениту» не удастся добраться до золотых медалей в РПЛ и не возьмут кубок — конечно же, сезон будет признан неудачным. При таких затратах, физических и моральных, остаться без титула... Так что они тоже будут отчаянно бороться. Интересно будет посмотреть», — сказал Билялетдинов.

В 26-м туре национального первенства «Зенит» потерял очки в матче с московским «Динамо» — поединок завершился со счетом 1:1. В турнирной чемпионата России петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо».

В Кубке России «Зенит» сыграет в финале пути РПЛ против московского ЦСКА. Первая встреча состоится 30 апреля на «Газпром-Арене», а ответная — 14 мая на «ВЭБ Арене».

Ранее «Зенит» назвали машиной по завоеванию медалей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами