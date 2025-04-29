Российский тренер назвал условие, при котором сезон «Зенита» можно считать неудачным

Р. Билялетдинов: сезон «Зенита» будет неудачным, если не возьмут два трофея

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что петербургский «Зенит» должен брать два трофея в этом сезоне, чтобы сезон не был признан неудачным.

«Если «Зениту» не удастся добраться до золотых медалей в РПЛ и не возьмут кубок — конечно же, сезон будет признан неудачным. При таких затратах, физических и моральных, остаться без титула... Так что они тоже будут отчаянно бороться. Интересно будет посмотреть», — сказал Билялетдинов.

В 26-м туре национального первенства «Зенит» потерял очки в матче с московским «Динамо» — поединок завершился со счетом 1:1. В турнирной чемпионата России петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо».

В Кубке России «Зенит» сыграет в финале пути РПЛ против московского ЦСКА. Первая встреча состоится 30 апреля на «Газпром-Арене», а ответная — 14 мая на «ВЭБ Арене».

Ранее «Зенит» назвали машиной по завоеванию медалей.