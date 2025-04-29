В Москве пройдет фестиваль Pride Sport Fest

Столичный VK Stadium 12-13 июля примет спортивно-развлекательный фестиваль для всей семьи Pride Sport Fest. Центральным событием фестиваля станет «Кубок памяти Николая Каганского» — профессиональный турнир по пауэрлифтингу (классическому троеборью), жиму лежа, становой тяге и строгому подъему на бицепс. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний Pride United, которая организует мероприятие.

Фестиваль объединит любителей спорта, профессиональных атлетов и специалистов фитнес-индустрии. Гостей Pride Sport Fest ждут баттлы и армфайты, общение со спортсменами и блогерами, мастер-классы от экспертов и выступления популярных артистов, разнообразные интерактивные зоны для взрослых и детей, шоу-программа и нестандартные активности.

«Кубок памяти Николая Каганского» предложит рекордный для России и СНГ призовой фонд — 12,5 млн рублей. Турнир под эгидой федераций WPFP и WRPF претендует на статус крупнейшего события 2025 года в мировом пауэрлифтинге.

«Pride Sport Fest — это прекрасная возможность интересно провести выходные всей семьей и познакомить детей с силовыми видами спорта. Мы стремимся сделать пауэрлифтинг понятным и интересным для широкой аудитории», — заявил президент группы компаний Pride United, МСМК по жиму штанги лежа в soft-экипировке Максим Каганский.

По его мнению, подобные фестивали вовлекают в спорт новичков, молодежь, родителей, детей и всех, кто хочет попробовать что-то новое.

«Профессиональным спортсменам фестиваль позволяет состязаться на помосте с сильнейшими атлетами планеты. Конкуренция на «Кубке памяти Николая Каганского» будет высочайшей», — добавил Максим Каганский.

На помостах VK Stadium сойдутся титулованные спортсмены и рекордсмены мира из России, США, ЮАР, Польши, Венгрии, Ирана, Белоруссии и других стран.

В турнире примут участие обладатель мирового рекорда в жиме лежа Джулиус Мэддокс (355 кг), пауэрлифтер-рекордсмен всех времен из ЮАР Колтон Энгельбрехт (1200 кг в троеборье), а также Дэнни Григсби — американец, который поднимает в становой тяге без экипировки почти полтонны (487,5 кг).

Напомним, прошлым летом участники дебютного «Кубка памяти Николая Каганского» установили несколько уникальных достижений. Так, Владимир Бабин поднял 375,5 кг в становой тяге без экипировки и обновил собственные рекорды России, Европы и мира в весовой категории до 90 кг. Алексей Соловьев взял 285 кг в жиме лежа, установив новый рекорд мира в весовой категории до 125 кг. Юрий Белкин установил новые рекорды России и Европы в становой тяге (390 кг), а также по сумме трех упражнений (975 кг) в весовой категории до 100 кг.