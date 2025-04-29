«Как меня будут воспринимать?» Фигуристка Туктамышева об общении с иностранцами

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая работала комментатором на командном чемпионате мира — 2025 в Японии, рассказала об общении с иностранными спортсменами и призналась, что не столкнулась с неловкими ситуациями. Ее слова приводит Sports.ru.

«Перед поездкой я думала: вот приеду, а как меня будут воспринимать спортсмены из других стран? Я ведь каталась совсем недавно, еще сильно ассоциируюсь с Россией. Но не возникло ни одной неловкой ситуации. Все подходили, общались. Я и сама подходила к ребятам, восхищалась ими, рассказывала, что слежу за их выступлениями», — поделилась она.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2025 году исполнится 29 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

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