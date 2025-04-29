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«Стыдно»: олимпийский чемпион Траньков пожаловался на фанатов фигурного катания

Олимпийский чемпион Траньков разозлился из-за комментариев в интернете
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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков разозлился из-за комментариев в интернете и опубликовал соответствующий пост в Telegram-канале.

До этого фигурист рассказал, как во время выступления на зимних Олимпийских играх в 2014 году у него отлетела пуговица от костюма, которую он незаметно поднял. Транькова возмутили комментарии к этой истории, а также то, что фанаты сокращают его фамилию до «Траня».

«Не уважаете мои достижения и какой-никакой вклад в историю российского спорта — ваши проблемы… Но в чем провинился накануне празднования великой победы мой дед? Ветеран ВОВ, чью фамилию я ношу с гордостью! <> И если у вас есть хоть какая-то толика совести — извинитесь. Накипело! Только йогурты вам и мусолить… Стыдно за такую аудиторию [фигурного катания]», — написал он.

Траньков выступал в паре с Татьяной Волосожар. Они стали олимпийскими чемпионами в 2014 году (личный и командный турниры), выиграли чемпионат мира — 2013 и четырежды — первенство Европы. На национальном чемпионате России они трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала.

Волосожар и Траньков официально зарегистрировали отношения 18 августа 2015 года, а 16 февраля 2017 года у них появилась дочь Анжелика. В январе 2021 года стало известно о второй беременности олимпийской чемпионки, и 27 мая 2021 года у пары родился сын, которого назвали Теодором. 26 мая 2024-го они в третий раз стали родителями.

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