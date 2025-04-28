Стало известно, с кем сборная России может провести матч

Сборная России может сыграть с командой Индонезии в сентябре

Сборная России по футболу может провести товарищеский поединок с национальной командой Индонезии в сентябре 2025 года. Об этом рассказал РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

«Действительно, в сентябре у нас есть возможное окно для проведения матча. Это зависит от международного расписания отборочных турниров», — отметил он.

Также Толченов заявил, что есть три варианта соперника России — национальная сборная Индонезии, молодежная сборная игроков до 21 года, юниоры до 17 лет.

Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

19 марта сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин высказался о возвращении России на международную арену.