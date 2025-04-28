«Расправа с неугодными»: в Госдуме оценили отказ в нейтральном статусе гимнастке Крамаренко

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала странным решение отказать российской гимнастке Лале Крамаренко в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

«И это очень плохая тенденция, потому что они потренировались на нас, но кто гарантирует, что потом то же самое не сделают с другими? Это расправа с неугодными, с одной стороны, а с другой – недобросовестная конкуренция. Хотим убрать сильных – придумаем что-нибудь такое», — заявила она.

Крамаренко отказали, в том числе, и из-за фотографии с Ириной Винер.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой. В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Российские спортсмены, представляющие художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее Крамаренко обжаловала отказ в нейтральном статусе.