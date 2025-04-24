Российская спортсменка обжаловала отказ в нейтральном статусе

Российская гимнастка Лала Крамаренко подала апелляцию на отказ Международной федерации гимнастики (FIG) в предоставлении нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России (ФГР).

Помимо Крамаренко, также подали апелляцию еще семь человек из спортивной и художественной гимнастики.

24 апреля сообщалось, что спортсменке отказали в нейтральном статусе из-за фотографии с Ириной Винер.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Российские спортсмены, представляющую художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее в сборной России выразили надежду на возвращение гимнастки Крамаренко.