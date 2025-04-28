«Это абсурд»: олимпийский чемпион отказался от нейтрального статуса

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что отказался выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом. Его слова приводит РИА Новости.

«Это абсурд, и я считаю, это несправедливо. На сегодняшний день моя позиция — я отказываюсь выступать на международной арене под нейтральным флагом», — заявил он.

Спортсмен завоевал именную лицензию на участие в Играх-2024 в Париже, но Международный олимпийский комитет (МОК) отказал ему и еще трем российским тхэквондистам в праве выступления на Играх.

Храмцов — чемпион мира 2017 года, двукратный чемпион Европы, чемпион Военных игр 2019 года, пятикратный чемпион Гран-при. На летних Олимпийских играх — 2020, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции состоялись летом 2021 года, спортсмен завоевал золотую медаль в категории до 80 кг и стал первым российским тхэквондистом, завоевавшим награду такой пробы.

В феврале 2025 года Храмцов решил взять паузу в своих выступлениях.

Ранее гимнастка Лала Крамаренко обжаловала отказ в нейтральном статусе.