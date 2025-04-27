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Обыгравший Рублева теннисист назвал себя творцом

Бублик о победе над Рублевым: он лучше меня во всем, но я творец, художник
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Edith Geuppert/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик в послематчевом интервью назвал себя творцом после победы над россиянином Андреем Рублевым в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

«Я не могу переиграть Андрея — это всем известно. Он невероятный спортсмен. Он лучше меня во всех аспектах, если говорить о работе на корте. Но я творец. Я художник в некоторых вещах — было важно не дать ему играть в своем стиле», — заявил Бублик.

Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу теннисиста из Казахстана. За это время Бублик сделал 12 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из шести. В активе Рублева 12 подач навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-поинта из пяти.

В матче четвертого раунда Бублик сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США) — Якуб Мешик (Чехия).

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Рублев вылетит из топ-15 лучших теннисистов впервые с 2020 года.

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