В «Динамо» объяснили ничью с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» заявил, что ничейный исход игры оказался закономерным. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Во втором тайме мы были ближе к победе, чем «Зенит», при этом у Соболева был хороший момент на последней минуте. Меня расстроило, что в первые 15–20 минут мы играли с боязнью в ногах, играли назад вместо того, чтобы идти вперед. Каждый прием мяча был на месте, без ухода в сторону — это долго. Когда соперник забил, мы зашли в игру. Только в конце матча мы смогли полностью обрести себя. Ничья — логичный результат», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее в «Зените» назвали причину ничьей с «Динамо».