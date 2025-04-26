В «Динамо» заявили, что арбитр мог подсуживать «Зениту» в матче РПЛ

Глава «Динамо» Гафин заявил, что арбитр мог подсуживать «Зениту» в матче РПЛ

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на ничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает Sport24.

«Мне показалось, что во втором тайме мы были ближе к победе. Спасибо команде за игру. Мне показалось, что судейство было в большей степени ориентировано на юбилейную дату», — сказал Гафин.

25 мая 2025 года исполнится 100 лет со дня основания «Зенита».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее мадридский «Реал» обвинил судей в неприязни к клубу.