Овечкин забросил шайбу в матче с «Монреалем»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче Кубка Стэнли против «Монреаля».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды из Канады. Также за «Вашингтон» шайбы забросили Коннор Макмайкл и Джейкоб Чикран. За «Монреаль» отличились Александр Каррье, Алекс Ньюхук, Ник Судзуки, Коул Кофилд, Кристиан Дворак и Юрай Слафковски.

«Вашингтон» лидирует в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующая игра состоится 28 апреля.

Теперь на счету Овечкина 972 заброшенные шайбы с учетом плей-офф. По этому показателю он идет на втором месте, уступая только Уэйну Гретцки (1016).

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее Овечкина назвали патриотом, который любит Россию.