Головин не сыграет с «Гавром» Кузяева

Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Гавром»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 31-го тура чемпионата Франции против «Гавра». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 28-летний россиянин продолжает испытывать дискомфорт в приводящей мышце бедра.

В составе «Гавра» выступает российский хавбек Далер Кузяев.

Встреча состоится на стадионе «Океан» в городе Гавр 26 апреля. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

24 марта портал Transfermarkt указал, что рыночная стоимость Головина упала на €5 млн. В новой версии рейтинга стоимость 28-летнего Головина составляет €25 млн. Он является самым дорогим российским игроком. На втором месте идет вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (€22 млн), на третьем — нападающий Константин Тюкавин из «Динамо» (€16 млн).

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Головин рассказал о дорогой жизни в Монако.