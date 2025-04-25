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Экс-глава IBU признался в сексуальной связи с россиянкой

Бывший глава IBU Бессеберг в суде признался в сексуальной связи с россиянкой
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Reuters

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на апелляционных слушаниях в суде признал, что, будучи главой организации, имел сексуальную связь с женщиной из России. Об этом сообщает VG.

«Это была типичная летняя интрижка. Мужчине не запрещено знакомиться с другими женщинами. У меня не было никаких подозрений, что эти женщины были проститутками или что они устроили ужин для меня», — заявил Бессеберг.

Ранее он заявлял, что познакомился с «очень интересующейся биатлоном» 42-летней Евой во время ужина в России в 2016 году. Поскольку она почти не говорила по-английски, переводчиком выступал бывший вице-президент IBU Виктор Майгуров.

Занимавший пост главы IBU более 25 лет Бессеберг был ранее приговорен к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы по делу о коррупции. Рассмотрение апелляции началось 23 апреля и продлится 21 рабочий день.

Ранее сообщалось, что сбежавший из России футболист выплатит «Ростову» более €3 млн.

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