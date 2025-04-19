Теннисистов попросили принимать душ в присутствии контролеров

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) попросил спортсменов, вызванных на тестирование, принимать душ только в сопровождении инспектора допинг-контроля. Текст заявления привел на своей странице в социальной сети X журналист Джон Вертхайм.

«ITIA вежливо просит, чтобы во время душа игроки соблюдали требование находиться полностью в поле зрения сопровождающего, который наблюдает за ними все время. Если игроку некомфортно, что за ним наблюдают во время душа, мы предлагаем задуматься, действительно ли необходим душ до сдачи допинг-пробы», — указано в сообщении.

ITIA основали в 2021 году. Задачей органа является наблюдение и реализация антидопинговых и антикоррупционных программ в этом виде спорта.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее украинская теннисистка обвинила экс-главу WTA в насилии.