Названы лучшие игроки второго раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем лига впервые в карьере признала голкипера «Динамо» Владислава Подъяпольского, который отразил 94,16% бросков в серии против «Ак Барса» из Казани (4-2). Лучшим защитником стал Алексей Василевский из «Салавата Юлаева». В серии против московского «Спартака» (4-3) он набрал 3 (2+1) очка, а также забросил победные шайбы в шестой и седьмой встречах. Лучший нападающий — Александр Радулов из ярославского «Локомотива»: в его активе 6 (3+3) очков в серии против омского «Авангарда» (4-3).

Лучшим новичком второго раунда стал вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой. Он отразил 92,65% бросков и выиграл три раза в четырех играх.

В полуфинале «Локомотив» сыграет против «Салавата Юлаева», а «Трактор» — с московским «Динамо».

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ.