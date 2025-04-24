Гол российского хоккеиста не спас «Колорадо» от поражения в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» проиграл «Даллас Старз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Болл-Арена» в Денвере, завершилась со счетом 2:1. В составе «Далласа» голами отметились Джейми Бенн и Тайлер Сегин. Единственную шайбу «Колорадо» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот гол стал первым в текущем плей-офф НХЛ.

14 мая 2024 года стало известно, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА). Сообщалось, что игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

Инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал в своих соцсетях, что Ничушкин провалил тест на «drugs», что может означать как наркотики, так и лекарства. В апреле 2023 года Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» перед третьим матчем серии плей-офф против «Сиэтла». Позже он пропустил все оставшиеся игры плей-офф из-за скандала с пьяной девушкой.

«Даллас» ведет в серии — 2-1. Следующий матч в серии между командами пройдет 27 апреля в Денвере, начало встречи в 04:30 по московскому времени.

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