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Овечкин вышел на 93-е место в НХЛ по числу матчей в плей-офф

Овечкин вышел на 93-е место в НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков
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Nick Wass/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 93-е место по числу матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди полевых игроков.

В ночь на 24 апреля Овечкин сыграл во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс». Эта игра стала для него 153-й. Он сравнялся по этому показателю с Джимми и Горди Робертсами, которые завершили свои карьеры в лиге на этой отметке. Следующей целью Овечкина является показатель Джона Леклера и Джереми Рёника — по 154 матча.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1, «столичные» ведут в серии 2-0. Следующая игра состоится 26 апреля, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Овечкин сделал дубль в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2 ОТ), который состоялся в ночь на 22 апреля. Теперь на счету Овечкина 971 заброшенная шайба в НХЛ с учетом плей-офф. На счету канадца Уэйна Гретцки, который является лидером по этому показателю, 1016 точных бросков.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее хоккеист НХЛ дал совет по поводу Овечкина.

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