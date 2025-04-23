Экс-игрок «Спартака» раскритиковал судей за пенальти на Дзюбе

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков на YouTube-канале «О, футбол!» раскритиковал арбитров эпизод с пенальти, который назначили в ворота клуба за нарушение на нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Меня удивляет, когда судьи сидят перед игрой вместе: переодеваются, разговаривают, общаются. После игры выпивают, отдыхают, в семинарах участвуют. А потом на VAR в спорных эпизодах подставы делают», — заявил Глушаков.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой не назначил пенальти за нарушение на Дзюбе, но изменил свое мнение после вмешательства VAR.

19 апреля «Спартак» обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

В активе «Спартака» 50 очков после 25 туров РПЛ, команда входит в топ-3 турнирной таблицы национального первенства. Лидирует «Краснодар», набравший 55 баллов.

Ранее тренер упрекнул «Спартак» за плохую игру в начале матча с «Акроном».