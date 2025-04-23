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Тренер «Динамо» назвал справедливой ненависть к электросамокатчикам

Тренер «Динамо» Личка: справедливо, что многие ненавидят электросамокатчиков
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал справедливым, что многие пешеходы ненавидят электросамокатчиков, передает Sport24.

«Когда у тебя есть самокат, ты должен уважать пешеходов. Иногда молодые парни не смотрят и не уважают пешеходов. Так что я с этим согласен. У меня лично не было аварий на самокате», — сказал Личка.

20 апреля «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1.

На 23-й минуте счет открыл футболист «Динамо» Ярослав Гладышев. Через две минуты счет сравнял Руслан Безруков. На 61-й минуте поединка Гладышев второй мяч в ворота «Рубина». На 90-й минуте матча был удален футболист «Рубина» Мирлинд Даку. Уже на последней компенсированной минуте третий мяч «Рубину» забил Бителло.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 46 очков.

Ранее в «Динамо» объяснили, что обыграли «Рубин» за счет высших сил.

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