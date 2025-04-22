«До тебя никому нет дела»: пловчиха Ефимова о жизни в США

Пловчиха Ефимова о жизни в США: понимаешь, что до тебя никому нет дела

Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая жила в США, рассказала о жизни в Америке и раскрыла, от чего устала. Ее слова приводит Sports.ru.

«В Америке сначала было классно. Ты выходишь куда угодно — все улыбаются, дружелюбные. Это приятно. Просто потом понимаешь, что на самом деле до тебя никому нет дела. И в какой-то момент я устала от этого, мне захотелось чего-то более настоящего», — заявила она.

Ефимова является трехкратной призеркой Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Ефимова не смогла отобраться на летние Олимпийские игры — 2024. Она не смогла выполнить норматив на дистанции 200 м брассом и не смогла этого сделать и на дистанции 100 м.

Ранее Ефимова раскрыла, закончит ли карьеру из-за непопадания на ЧМ.