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Главный тренер «Реала» не стал исключать свое увольнение

Тренер Анчелотти о будущем в «Реале»: мне нравится эта работа
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GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал исключать свое увольнение из команды. Его слова приводит издание Marca.

«Мне нравится эта работа, я хочу, чтобы она продолжалась как можно дольше. Я просто поблагодарю всех, если не останусь, вот и все», — заявил специалист.

17 апреля появилась информация, что Анчелотти покинет свой пост после финала Кубка Испании против каталонской «Барселоны», который состоится 26 апреля. В оставшихся матчах чемпионата Испании Анчелотти не будет руководить командой. Такие сообщения в СМИ появились после того, как мадридский клуб проиграл ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу» и не сумел выйти в полуфинал турнира.

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 32 сыгранных туров, набрав 69 очков и на четыре балла уступая лидеру — «Барселоне».

Анчелотти с 2021 года является главным тренером испанской команды. Он — самый титулованный тренер в истории клуба — 15 выигранных трофеев.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Анчелотти.

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