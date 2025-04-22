Овечкин побил рекорд НХЛ

Овечкин стал лидером среди россиян по голам в большинстве в Кубке Стэнли

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место среди россиян по заброшенным шайбам в большинстве в Кубке Стэнли, передает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для Овечкина эта шайба стала 29-й в большинстве Кубка Стэнли. По этому показателю Овечкин обошел российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Лидером по этому показателю является экс-нападающий «Сент-Луиса», «Далласа» и «Детройта» Бретт Халл (38).

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее российский хоккеист «Вашингтона» лишился нескольких зубов в матче с «Монреалем».