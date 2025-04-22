Российский хоккеист «Вашингтона» лишился нескольких зубов в матче с «Монреалем»

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев лишился нескольких зубов во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля».

Алексеев получил удар клюшкой по лицу от игрока «Монреаля» Джейка Эванса в третьем периоде. Алексеев пропустил остаток периода, но вышел в овертайме, в котором заброшенная шайба Александра Овечкина принесла победу «Вашингтону» (3:2). Овечкин в этом матче оформил дубль. Также Овечкин впервые в карьере забросил шайбу в овертайме плей-офф НХЛ.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее Овечкина назвали зверем.