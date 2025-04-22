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Экс-футболист «Зенита» рассказал, что однажды почувствовал себя проституткой

Экс-футболист Файзулин о популярности: стою и чувствую себя проституткой
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Виктор Файзулин рассказал об обратной стороне популярности, передает «Чемпионат».

«Подбежал ко мне парень, спросил, можно ли сфотографироваться. Я согласился. А он давай орать всем своим друзьям метрах в 50: «Эй, ребята, вы фоткаться будете? Давайте все сюда!» А я стою и чувствую себя проституткой, что ли», — сказал Файзулин.

Файзулин выступал за «Зенит» с 2008 по 2018 год. также он выступал за «Океан» из Находки, хабаровский клуб «СКА-Энергия» и «Спартак-Нальчик».

Вместе с «Зенитом» Файзулин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

За сборную России Файзулин провел 24 матча, забив четыре мяча. Последний матч за национальную команду России Файзулин провел против Австрии 15 ноября 2014 года. Встреча завершилась поражением России со счетом 0:1.

Ранее Файзулин рассказал о затворническом образе жизни.

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