Чемпионка ОИ из России раскрыла свое отношение к смене спортивного гражданства

Биатлонистка Слепцова о смене спортивного гражданства: почему бы и нет

Олимпийская чемпионка 2010 года, российская биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что нормально относится к смене спортивного гражданства. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идешь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет? Особенно когда понимаешь, что в своей стране у тебя вообще никаких шансов. Сложно рассуждать, передо мной такой выбор никогда не стоял», — заявила Слепцова.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил о намерении возглавить ФЛГР.