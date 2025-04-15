«Кресло под Вяльбе шатается»: Губерниев о намерении возглавить ФЛГР

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале вновь подтвердил свое намерение сместить Елену Вяльбе с поста президента Федерации лыжных гонок России.

«Имею полное право баллотироваться на пост главы ФЛГР! Кресло под Вяльбе шатается со страшной силой, это уже понимают все! Давление нарастает, уверенно иду к победе!» — написал Губерниев.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев заявил, что без Вяльбе жизнь в лыжных гонках начнет налаживаться.