Фигурист Базин завершил карьеру

Егор Базин, выступавший с Елизаветой Худайбердиевой в танцах на льду, объявил о звершении карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Основной нашей целью была поездка на Олимпиаду. Все это время боролись и держались с надеждой, что нам откроют дорогу на Олимпийские игры. Установка на сезон была кататься так, как мы не катались до этого», — заявил Базин.

Также он отметил, что цели внутри России были достигнуты, однако перспективы участия в международных соревнованиях оставались туманными.

Ранее Худайбердиева тоже заявила о завершении своей спортивной карьеры.

22-летняя Худайбердиева и 29-летний Базин становились чемпионами России в 2023 году, а также завоевывали серебряные медали в 2024 и 2025 годах.

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