Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер клубов КХЛ объяснил, кто фаворит в серии «Спартака» и «Салавата Юлаева»

Тренер Плющев: в серии «Спартака» и «Салавата Юлаева» нет фаворита
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев, работавший в качестве наставника взрослой и молодежной сборных страны, а также клубов Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о серии четвертьфинала Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Специалист считает, что противостояние завершится в семи матчах, но при этом в решающей игре не будет фаворита.

«Здесь фаворитов не будет при любом исходе. Если сегодняшний матч закончится победой «Салавата», и серия вернется в Уфу, седьмая игра станет последней для обеих команд, поэтому они будут до конца решать свои проблемы», — считает Плющев.

«Спартак» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3-2 и может в шестой игре на своем льду закончить противостояние. В случае победы гостей, седьмой матч состоится в Уфе, так как «Салават Юлаев» получил преимущество своей площадки за счет более высокой позиции в своей конференции в регулярном чемпионате.

Ранее шайба российского хоккеиста принесла «Каролине» победу в матче плей-офф НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами