Тренер клубов КХЛ объяснил, кто фаворит в серии «Спартака» и «Салавата Юлаева»

Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев, работавший в качестве наставника взрослой и молодежной сборных страны, а также клубов Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о серии четвертьфинала Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Специалист считает, что противостояние завершится в семи матчах, но при этом в решающей игре не будет фаворита.

«Здесь фаворитов не будет при любом исходе. Если сегодняшний матч закончится победой «Салавата», и серия вернется в Уфу, седьмая игра станет последней для обеих команд, поэтому они будут до конца решать свои проблемы», — считает Плющев.

«Спартак» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3-2 и может в шестой игре на своем льду закончить противостояние. В случае победы гостей, седьмой матч состоится в Уфе, так как «Салават Юлаев» получил преимущество своей площадки за счет более высокой позиции в своей конференции в регулярном чемпионате.

Ранее шайба российского хоккеиста принесла «Каролине» победу в матче плей-офф НХЛ.