«Отличная игра для Дзюбы»: агент игрока о поражении «Акрона» от «Спартака»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, после поражения команды от московского «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что игра для форварда вышла хорошей. Его слова приводит Sport24.

«Матч получился классным, отличная игра для Артема по всем показателям: не только по «гол+пас», но и по количеству выигранных единоборств. Сейчас много обсуждают судейство. На мой взгляд, в каких-то моментах оно было неоднозначным. По пенальти что в одни, что в другие ворота вопросов нет», — заявил Гольдман.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на третьем месте, набрав 50 очков. «Акрон» идет на девятой строчке с 28 баллами за 25 игр. Лидирует в таблице «Краснодар» — 55 очков.

Ранее ушедший из ЦСКА в «Спартак» голкипер установил уникальное достижение.