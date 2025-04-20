Российский футболист не хочет возвращаться в Россию из Швейцарии

Агент Кузьмичев: у Миранчука пока нет настроения возвращаться в Россию

Владимир Кузьмичев, агент российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, заявил, что футболист пока не намерен покидать швейцарскую команду и возвращаться обратно в Россию. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Пока настроения что-то менять и возвращаться в Россию нет. Есть желание полностью адаптироваться, выйти на свой настоящий уровень», — отметил он.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 20 поединков, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года, он попал в состав команды на мартовские товарищеские матчи.

Ранее в «Сьоне» заявили о желании сыграть с российскими клубами.