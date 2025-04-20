Российский хоккеист: Малкин мне всегда нравился больше, чем Овечкин

Хоккеист «Монреаля» Иван Демидов перед серией первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» признался, что ему всегда больше нравился больше форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, чем нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, передает Sport24.

«Я просто хочу помогать своей команде побеждать. Еще в КХЛ я понял, что плей-офф — это другая игра. В детстве Овечкин был моим кумиром. Хотя мне всегда больше нравился Малкин», — сказал Демидов.

«Монреаль» и «Вашингтон» проведут первый матч серии 22 апреля.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее Овечкин назвал главную цель «Вашингтона».