Два гола Овечкина попали в топ-10 моментов сезона НХЛ

Две заброшенные шайбы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вошли в топ-10 моментов завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующая информация опубликована на официальном сайте лиги.

В топ вошли рекордные шайбы хоккеиста. Гол, который Овечкин оформил в ворота «Чикаго Блэкхоукс», позволил россиянину сравняться с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов лиги и повторить его «вечный» рекорд. Также в топ была включена шайба в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», которая стала для хоккеиста 895-й и позволила побить рекорд.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон», который в последний раз брал Кубок Стэнли в 2018 году, сыграет с «Монреаль Канадиенс». Первая игра серии состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, всухую проиграв серию «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее в «Вашингтоне» отреагировали на овации соперника в адрес Овечкина.