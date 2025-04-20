«Дорогого стоит»: Дзюба выступил с речью в раздевалке «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выступил с речью в раздевалке команды после игры в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Видео опубликовано на официальной странице клуба VK.

«Запомните: дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определенных моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает. А это все немножко менталитет», — заявил Дзюба.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

Ранее поведение арбитра встречи «Акрон» — «Спартак» назвали колхозным.