Глава борьбы России рассказал, чем его расстроили СКА и ЦСКА

Олимпийский чемпион 1988 года по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что испытал разочарование после вылета петербургского СКА и московского ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

По его словам, вместе с армейскими клубами интерес к плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был бы выше.

«Расстроился вылету СКА и ЦСКА, честно говоря, потому что что-то пошло не так. Потенциал у них огромный, на мой взгляд, с их присутствием [в плей-офф] интереса больше. Видно, что они способны на большее, но что-то где-то у ребят не сложилось», — заявил Мамиашвили на чемпионате России по грэпплингу среди студентов.

6 апреля СКА вылетел из-за московского «Динамо» из Кубка Гагарина.

Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Ранее «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Спартак» со счетом 4:3.