Советник министра спорта России заявил о шансах россиян выступить на ОИ-2028

Олимпийский чемпион 2000 года по вольной борьбе, советник министра спорта России Давид Мусульбес в интервью «Газете.Ru» заявил, что российские спортсмены после выступления на прошедшем в Словакии чемпионате Европы имеют шансы выступить на Играх 2028 года в США.

Континентальное первенство проходило в Братиславе с 7 по 14 апреля, россияне на турнире завоевали 10 золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

«Условия меняются кардинально, мы наблюдаем сближение Америки и России. Есть жест доброй воли. В свое время мы уже пропустили Олимпиаду в Лос-Анджелесе, в этот раз, я уверен, все будет хорошо. Надо возвращаться», — заявил Мусульбес на чемпионате России по греэплингу среди студентов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России рассказал о противниках возвращению на турниры.