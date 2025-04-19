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«Провокаторы есть»: глава борьбы России рассказал о противниках возвращению на турниры

Глава ФСБР Мамиашвили заявил о провокаторах, выступающих против сборной России
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Олимпийский чемпион 1988 года по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что у российских спортсменов на прошедшем в Словакии чемпионате Европы не возникло никаких проблем.

При этом специалист отметил, что существуют силы, противостоящие участию россиян на международных турнирах.

«К сожалению, провокаторы есть, они довольно аргументированно выступают, как им кажется, сеют раздрай и недопонимание. Орудие у этих людей одно — это ложь. Циничная ложь, которая на определенном этапе времени ложится хорошо для восприятия, к сожалению. При этом все равно побеждают нормальные взаимоотношения, мы зависимы друг от друга, когда-то вместе тренировались, работали», — заявил Мамиашвили на чемпионате России по грэпплингу среди студентов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в Федерации борьбы России рассказали об участии на Олимпиаде-2028.

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