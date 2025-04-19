«Увозят таких хороших хоккеистов»: в России оценили лучшего бомбардира НХЛ Кучерова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высоко оценил уровень игры российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Насколько он ценен? Ну а как вы думаете? Если человек номер один, как он не ценен? Естественно, такие нужны им. Они собирают лучших со всех чемпионатов, со всего мира собирают лучших ребят. Поэтому у них уровень повыше, чем у нас в КХЛ. Потому что они увозят таких хороших хоккеистов», — заявил он.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25.

31-летний российский хоккеист в этом регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах. Для Кучерова награда «Арт Росс Трофи» стала третьей в карьере, он оказался первым российским игроком, который сумел завоевать приз трижды.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам прошлого сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка. В пяти играх плей-офф россиянин сделал семь результативных передач.

«Тампа» с Кучеровым завершила регулярный чемпионат поражением от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4. Встреча состоялась в ночь на 18 апреля. В первом раунде плей-офф хоккеисты «Лайтнинг» сразятся с «Флоридой Пантерз».

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