Месси заявил о вреде, который Гвардиола нанес футболу

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси в интервью каналу Simplemente Fútbol на YouTube заявил, что тренер Хосеп Гвардиола невольно навредил футболу, когда работал с «Барселоной».

«Он изменил футбол. Все хотели нас копировать. На самом деле, таким образом он невольно навредил игре: люди пытались играть так же, как наша «Барселона», не понимая, как это делать. У нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом в полузащите. Идеальное сочетание тренера и игроков», — заявил он.

Гвардиола тренировал основную команду «Барселоны» с 2008 по 2012 год.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее Месси прояснил вопрос со своим будущим.