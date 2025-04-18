В Федерации борьбы России рассказали об участии на Олимпиаде-2028

Олимпийский чемпион 1988 года по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что российские спортсмены имеют все шансы выступить на предстоящей летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

«Мы видим, какую колоссальную работу проводит наш глава государства, МИД России, какие позитивные перспективы открываются. Первостепенная задача №1, озвученная министром спорта — возвращение в международную повестку. Конечно, есть масса других вопросов и задач, но эта — важнейшая. Думаю, что мы сделаем все, чтобы участвовать в Олимпийских играх 2028 года», — заявил Мамиашвили на чемпионате России по грэпплингу среди студентов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в Федерации борьбы России рассказали, как встречали сборную на чемпионате Европы.