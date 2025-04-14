Стало известно, были ли проблемы со здоровьем у умершего 16-летнего футболиста

Умерший 16-летний воспитанник спортивной школы футбольного клуба «Ротор» Максим Семенов не имел проблем со здоровьем. Об этом сообщили РИА Новости в спортшколе «Ротора».

«Большой шок для всех нас, кто знал Максима. Трагедия произошла не на футбольном поле и не на тренировке. Максим проходил углубленное медицинское обследование, каких-либо проблем со здоровьем у него не было», — заявил собеседник агентства.

По информации Telegram-канала SHOT, после тренировки футболист вернулся домой и включил компьютер, чтобы отдохнуть и поиграть в онлайн-игры вечером. Однако внезапно Семенову стало плохо, близкие тут же вызвали скорую помощь, однако спасти спортсмена не удалось. Он скончался в квартире. Предварительной причиной смерти могла стать остановка сердца.

Семенов — воспитанник спортивной школы «Ротора». Футболист выступал за МФК «Родина». Он дебютировал в Южной лиге, выйдя на поле в матче против команды «Каустик».

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