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Российский хоккеист прибыл в расположение американского клуба

Хоккеист Никишин прибыл в расположение «Каролины»
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Global Look Press

Российский защитник Александр Никишин прибыл в США и посетил домашнюю арену клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». Об этом сообщают социальные сети лиги.

8 апреля сообщалось, что Никишин покинет петербургский СКА, перейдет в «Каролину» и подпишет двухлетний контракт новичка.

Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Эта победа стала четвертой в серии для «Динамо» — они выиграли со счетом 4:2.

В первом раунде плей-офф «Каролина», ставшая четвертой в регулярном чемпионате, сыграет против «Нью-Джерси Девилз», которые заняли седьмое место.

Ранее Никита Кучеров повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ.

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